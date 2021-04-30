Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 221 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:

"Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, Jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda;

221 kg. toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun."