Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 221 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Tepe Köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, 221 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor.
Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 221 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:
"Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, Jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda;
221 kg. toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun."
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu Süleyman Soylu Sosyal Medya
Son Haberler
- 20:46
- 20:29
- 20:16
- 19:47
- 19:29
Sıradaki Haber
Bitlis'te ele geçirilen 90 kilogram EYP imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz