Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara'da 'deniz salyası' istilası
Marmara Denizi’nde son aylarda sık görülmeye başlanan deniz salyası, İstanbul'da Kartal ve Pendik Sahilini kapladı. Kıyı kesimlerini boydan boya saran beyaz tabaka vatandaşları tedirgin etti.
Marmara Denizi'nde etkili olan ve bu kez Kartal sahilinde ortaya çıkan deniz salyası, Pendik sahiline kadar ulaştı. Kartal-Pendik arasındaki sahil, deniz salyası ile doldu.
Köpüğü andıran beyazlık tüm sahili kaplarken, çevre sakinleri endişeye kapıldı.
Tekirdağ'da da benzer görüntüler oluştu
Tekirdağ'da da, su yüzeyinde deniz salyasından kaynaklı beyaz tabaka oluştu.
Deniz salyası, liman içinde ve kıyı şeridinde etkili oldu. Çevredeki balıkçılar da deniz salyası istilasından olumsuz etkilendi.
Balıkçılar, denize açılmayı engelleyen salyaların dağılmasını bekliyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi
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