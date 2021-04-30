Marmara Denizi'nde etkili olan ve bu kez Kartal sahilinde ortaya çıkan deniz salyası, Pendik sahiline kadar ulaştı. Kartal-Pendik arasındaki sahil, deniz salyası ile doldu.

Köpüğü andıran beyazlık tüm sahili kaplarken, çevre sakinleri endişeye kapıldı.

Tekirdağ'da da benzer görüntüler oluştu

Tekirdağ'da da, su yüzeyinde deniz salyasından kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Deniz salyası, liman içinde ve kıyı şeridinde etkili oldu. Çevredeki balıkçılar da deniz salyası istilasından olumsuz etkilendi.

Balıkçılar, denize açılmayı engelleyen salyaların dağılmasını bekliyor.