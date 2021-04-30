Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi.
Toprakkale'deki bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sonrası bazı işçiler rahatsızlandı. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İşçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu iyi olan işçiler de özel araçlarla hastaneye getirildi.
Yaklaşık 106 işçinin şu ana kadar hastanelere başvurduğu öğrenildi. Zehirlenmelere neden olduğu söylenen yemekten 300 işçinin yediği öğrenildi.
Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye’ye desteğe geldiği belirtildi.
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