Havalimanı mevkiinde, şehre içme suyu sağlayan ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden yükselen su, kara yolunda birikti. Aksayan ulaşım nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.

Polis ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede aldığı tedbirlerin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Arızanın 12 saat içerisinde giderilmesi planlanıyor

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, patlamanın, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlı Pelitli, Konaklar, Yalıncak, Kaşüstü, Kavala, Çilekli, Dolaylı mahalleleri ile Yomra ilçe merkezi ve Namık Kemal Mahallesi'ne içme suyu temin eden 800 milimetre çapındaki çelik ana isale hattında meydana geldi.

Patlamaya bağlı olarak bu mahallelerde gecenin ilerleyen saatlerinde su kesintisi yaşanabileceği ve arızanın giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Arızanın 12 saat içinde giderilmesi planlanırken, depolardaki su miktarının vatandaşların ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu, yine de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için içme suyunun iktisatlı kullanılması gerektiği belirtildi.