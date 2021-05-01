Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşinin kaldığı eve balkondan girdiği ve 2 yaşındaki kızını da kaçırdığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ramazan M, eşi Tuba M.'nin kaldığı Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'taki eve gitti. Eşinin kapıyı açmadığı Ramazan M., daireye balkondan girdi.
Şüpheli, burada eşini bıçakla ağır yaraladı, 2 yaşındaki kızı Gülay M.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.
Tuba M, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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