Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin, Kirazlı Mahallesi 1226 sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

“Şehit olmak bir karıncanın sizi ısırması kadar ancak can yakar”

Şehidin ağabeyi Remzi Toprak, şehit Müslüm Toprak'la yapılan son telefon görüşmesini anlattı:

"Vatan sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. Acımız büyük ama Allah'ın izniyle Rabbim bir şekilde sabır veriyor. Dün akşam aile ile görüştü. Sabah da haberini aldık. ‘Beni merak etmeyin’ dedi. Güzel şeyler anlattı. Şehitlikle ilgili bir paylaşımı vardı, 'Şehit olmak, bir karıncanın sizi ısırması kadar ancak can yakar' demişti.

Şehit Müslüm Toprak'ın naaşı, bugün saat 14.00'te baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.