Polis ekipleri, bir spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarı aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 17 kişiyi yakaladı.

Şüphelilere "kumar oynamak, maske takmamak, sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" gibi suçlardan 108 bin 120 lira ceza uygulandı.

Ayrıca ekipler, spor kulübü lokali hakkında da tutanak tuttu.

