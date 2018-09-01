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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 3 tutuklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

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ABD Büyükelçiliğine saldırıda 3 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Murat Özcan'a ifade verdi.

Savcı Özcan, elçilik binasına silahla ateş eden Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Ersin Bayram'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık, 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram'ın tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler, Sincan Cezaevi'ne götürüldü. 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, 20 Ağustos'ta silahlı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmıştı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde, ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açılmıştı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etmişti.

Kaynak: AA

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