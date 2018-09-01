Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Legnica kentinde organize edilen şampiyonada Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakibine 6-2'lik üstünlük sağlayan milliler, kürsünen en üst basamağında yer alarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan aynı kentte yapılan kota müsabakaları sonunda Belarus'un başkenti Minsk'te 2019 yılında yapılacak 2. Avrupa Oyunları'na kota alan sporcular da belli oldu.

Müsabakalar sonunda Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran ve makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan kota alma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA