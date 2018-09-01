Batman ve Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Batman Kozluk'ta, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi defnedildi.

Şehit Turan'ın naaşı, Alaplı Belediyesi gasilhanesinden alınarak konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Musabeyli Köyü'ndeki evinin önüne götürüldü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Vatani görevini yapan ve izne gelen şehidin kardeşi Berat Turan ile kuzeni askeri kamuflajlarıyla törene katıldı.

Köy meydanında düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin anne ve babasına taziye dileklerini iletti.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı. Cenaze, köy mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi.

"Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum"

Batman'ın Kozluk'ta güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesi'nden alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi.

Şehit Güven'in naaşı, helallik alınması sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınıp cenaze nakil aracı ile Samsun Büyük Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin annesi Saime Güven, "Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum. Bir tane daha yavrum var onu da bu vatan için feda ederim" dedi.

Şehidin erkek kardeşi Onur Can Güven'de törende ağabeyinin kamuflajını giyerek selam durdu.

Şehit Adem Güven'in kız kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Güven’i de yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit 6 ay önce nişanlanmıştı

Şehidin yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı Nigar Yurtseven törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Adem Güven'in cenazesi Samsun Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası askerlerce omuzlara alınarak top arabasına konuldu.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ile takım kaptanı Ercan Yazıcı, askeri ve mülkü erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar Köyü Kocabey mezrasında dün, bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatılmış, teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker ağır yaralanmıştı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 asker müdahaleye rağmen şehit olmuş, çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokol için ayrılan bölümde bir süre sohbet ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile Genelkurmay Başkanı Güler, şehit babası Selami Dökmeci ve şehidin annesi Ayfer Dökmeci'ye başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ Enes ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ve protokol mensuplarının yanında yer aldı.

Namazın ardından bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Dökmeci için selam durdu.

Geçiş sırasında şehidin oğlu Aytuğ Enes, asker şapkası takarak selam verdi. Ayakta güçlükle durabilen anne Ayfer Dökmeci ise son kez oğluna el salladı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA