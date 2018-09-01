TİKA Filipinler'de 700 kişinin dünyasını aydınlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır, hayata geçirilen proje sayesinde 700 kişinin ilk defa elektrikle tanıştığını, Tikala Adası sakinlerinin ilk defa bayrama geceleri aydınlık girmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kurban Bayramı'ndan hemen önce Moro halkının yaşadığı Mindanao Adası'nın en uç kısmındaki Zamboanga bölgesine gittiklerini belirten Baktır, 700 kişinin yaşadığı, 105 ailenin bulunduğu Tikala Adası'na ulaştıklarını anlattı.

21. yüzyılda hala elektrikle tanışmayan yerleşim yerlerinden biri olan Tikala Adası'ndaki ailelerin zor koşullarda yaşadıklarına dikkat çeken Baktır, proje kapsamında güneş enerjisi panellerini adaya yerleştirdiklerini dile getirdi.

Panellerin, adadaki 105 evin tamamına yetecek şekilde kurulduğu bilgisini veren Baktır, "Oradaki halk ilk kez elektrikle tanıştı. Artık akşamları çocuklar daha çok kitap okuyabilecek, anneler ek işler yapabilecek, dokuma, el işi ürünleri, buranın yerel ürünlerine yönelik çalışmalar yapabilecekler" diye konuştu.

Baktır, adadaki halkın bu sayede cep telefonlarını şarj edip acil durumlarda anakarayla bağlantı kurabileceklerine işaret ederek, "Küçük ama çok etkili bir proje oldu" dedi.

Kaynak: AA