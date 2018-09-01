Edirne'de 449 göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyleri ile Meriç ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Pakistan, Filistin, Fas, Somali, Libya, Suriye, Bangladeş, Irak ve Afganistan uyruklu 449 göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA