Üniversite bölgelerinde öğrenciler için en düşük ev kirası Eskişehir'de

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından, üniversite öğrencilerinin yoğunlukla tercih ettiği 26 ildeki toplam 71 bölgenin incelendiği “Üniversite Bölgelerindeki Kira Değerleri” başlıklı araştırma yayınlandı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, son yıllarda vakıf üniversitelerinin de sayısının artmasıyla öğrenciler tarafından kiralık ev arayışlarının daha fazla konuşulduğunu söyledi.

Öğrencilerin ev kiralarken ilk tercih ettikleri bölgeler arasında, sağladığı sosyal imkanlar ve ulaşım açısından avantajlı merkezi bölgeler ile kampüse yakın yerlerin geldiğini dile getiren Maya, talebin fazla olmasının, bu bölgelerdeki satılık ve kiralık ev fiyatlarını artırdığını belirtti.

Maya, “Ulaşım imkanları, kira ve aidat fiyatları, oda sayısı, ısınma şekli, dairenin eşyalı ya da eşyasız olması, onarım ihtiyacının bulunup bulunmaması gibi faktörler önemli tercih sebepleri arasında yer alıyor. Tek başına kalmak isteyen öğrencilerin tercihi genellikle 1+1 stüdyo tipi daireler olurken bir ya da birkaç kişi birlikte kalmak isteyen öğrencilerin tercihi 2+1 ya da 3+1 tipli daireler olmaktadır” dedi.

Çalışma kapsamında öğrencilerin ev kirası için en yüksek rakamı İstanbul’da ödediğinin görüldüğünü aktaran Maya, burada Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi lokasyonların tercih edilmesinin önemli etken olduğunu bildirdi.

Maya, son bir yılda Türkiye genelinde öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeler arasında en yüksek kira artışının yüzde 14,82 ile Denizli’nin geldiğini kaydederek, onu yüzde 13,22 ile Kayseri’nin, yüzde 13,06 ile İzmir’in, yüzde 12,03 ile Eskişehir’in ve yüzde 11,85 ile Mersin’in izlediğini aktardı.

En yüksek kira İstanbul’da Beşiktaş’ta, Ankara’da Çankaya’da

Araştırmaya göre, 71 bölge arasında 100 metrekarelik 2+1 dairelerin ortalama kira fiyatının en yüksek olduğu yerlerin başında 2 bin 900 lira ile Beşiktaş gelirken, onu 2 bin 750 ile Kadıköy takip ediyor. Bakırköy’de 2 bin 100 lira olan kira değeri Kartal’da bin 700 lira, Avcılar’da bin 350 lira olarak göze çarpıyor.

Ankara’da üniversite öğrencilerince yoğun olarak tercih edilen bölgeler arasında en yüksek kiranın ödendiği yer bin 700 lira ile Çankaya Yaşamkent olarak öne çıkıyor. Ortalama kira değeri Çankaya Bahçelievler’de bin 650 lira, Emek’te bin 500 lira, Yenimahalle Gazi Mahallesi’nde bin 250 lira, Çankaya 100. Yıl’da bin 200 lira, Cebeci’de bin 100 lira olarak değişiyor.

İzmir’de Buca başı çekiyor

İzmir’de Buca’da Tınaztepe, Kuruçeşme Yıldız, Adatepe ve Atatürk mahallelerinde aylık kira ortalaması 2 bin lirayı bulurken, onu bin 800 lira ile Çiğli ve Bornova’nın Kazımdirik Mahallesi, bin 500 lira ile Bornova Mevlana, bin 350 lira ile Menemen’in Ulukent, bin 200 lira ile Menemen’in 30 Ağustos, bin 100 lira ile Menemen’in Seyrek Mahallesi takip ediyor.

Bursa’da 23 Nisan Mahallesi’nde aylık ortalama kira değeri bin 600 liraya ulaşırken, Görükle’de 900 TL olarak göze çarpıyor.

Antalya’da daire kiralarına aylık ortalama Kepez’in Kültür Mahallesi’nde ve Muratpaşa’nın Melten Mahallesi’nde bin 50 lira ödeniyor.

Aydın’da öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği bölgeler arasında olan Güzelhisar, Kurtluş ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bin 200 liraya yükselirken, Zafer Mahallesi’nde bin 100 lira civarında seyrediyor.

Muğla’da Kötekli Mahallesi’nde aylık kiralık daireler bin 500 liraya kadar ulaşırken, Emir Beyazıt ve Nusrettin Mahallesi’nde bin 150 lira olarak göze çarpıyor.

En düşük bölgeler Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da

Türkiye genelinde araştırmaya konu olan 26 ilde öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği 71 bölge arasında en düşük kiralar Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da.

Eskişehir’te Tepebaşı Sütlüce’de 525 lira olan kiralar, Tepebaşı Şirintepe’de 580 liraya, Odunpazarı Büyükdere’de ise 630 TL’ye çıkıyor. Nevşehir merkezde aylık ortalama kirası 650 liraya gerilerken, kiraların Trabzon’da Akçaabat’ın Yıldızlı bölgesinde de 650 lira olması dikkat çekiyor.

Kaynak: AA