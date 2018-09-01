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Bir anlık dalgınlık 50 bin liraya mal oldu

Aksaray’da hayvancılık yapan Mustafa Porsuk, aracının üzerine beze sarılı konulan 50 bin lirasının kaybolduğunu öne sürerek polisten yardım istedi.

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Bir anlık dalgınlık 50 bin liraya mal oldu

Aksaray’da merkeze bağlı İncesu Köyü'nde yaşayan Porsuk polise başvurarak, kurbanlık aldığı kişilere ödeyeceği 50 bin lirayı eşinin beze sarıp hafif ticari araçlarının üzerinde unuttuğunu, araçla bir süre hareket ettikten sonra paranın düştüğünü iddia etti.

Geri dönüp yolu kontrol ettiklerinde parayı bulamadıklarını belirten Porsuk, polise başvurdu.

Porsuk, "Olayın duyulmasından sonra köylülerden biri, köy girişinde beyaz bir aracın yol kenarında durduğunu, araçtan inen 2 kişinin bir şeyler topladığını gördüğünü söyledi. Köye dua kitabı satmaya gelen yabancı 2 kişiden şüpheleniyoruz" dedi.

Bazı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin çalışması sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: para, Aksaray
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