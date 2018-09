Foça'da denize sızan akaryakıtın yüzde 80'i temizlendi

İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesinde, denizdeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda 100 kişilik ekip temizleme çalışması yapıyor.

"Yüzde 80'i temizlendi"

Çevre ve Şehircilik il Müdürü Selahattin Varan yaptığı açıklamada, akaryakıt sızıntısının kontrol altına alındığını belirtti. Sabah saatlerinden itibaren 100 kişilik ekiple temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Varan, "Yüzde 70-80 oranında temizlenme sağlandı. Kaba temizliği inşallah yarın bitireceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt sızıntısı haberini alır almaz bölgeye geldiklerini söyledi.

"Böyle olayların yaşanmaması hepimizin dileği." diyen Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Yetkili kurumlar da müdahale etmişler, belediye başkanlarımız da burada. Herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Gönül ister ki çok daha kısa zamanda müdahale edilsin, bu hepimiz için böyle ama her şeyin hazırlanması, irdelenmesi uzmanlık alanı gerektiriyor. Uzman kuruluşların yapması gerekiyor. Ben bu konunun uzmanı değilim, bu konuda önemli olan gereken müdahalenin yapılması ve bir an evvel eski haline dönmesidir. Onu da uzman kuruluşlar gerçekleştiriyor. Biz de her türlü desteği vermeye hazırız."

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da akaryakıt sızıntısı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, bu tür olayların özellikle turistik ilçelerde önemli sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Foça'nın özel koruma bölgesi olduğuna, bölgedeki canlıların korunması için sıkı denetim yapılmasının önemine işaret eden Demirağ, "Umarım en kısa zamanda temizleme tamamlanır ve Foça eski günlerine döner." dedi.

Demirağ, herkesin çevre bilincine sahip çıkmasını isteyerek, bu sezon Gencerli bölgesinde artık denize girmenin mümkün olamayabileceğini, numune sonuçlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

