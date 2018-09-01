ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, 20 Ağustos'ta silahlı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmıştı.
Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde, ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açılmıştı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etmişti.
Kaynak: AA