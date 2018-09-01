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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

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ABD Büyükelçiliğine saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, 20 Ağustos'ta silahlı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmıştı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde, ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açılmıştı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara adliyesi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
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