AK Parti'den "ABD Büyükelçiliği'ne saldırı" açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki büyükelçilik binasının nizamiyesine bir araçtan ateş edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiği belirtildi.

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi. Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

AK Parti: Açık bir provokasyon

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayı Adana'da değerlendirdi. Çelik, saldırının açık bir provokasyon olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber