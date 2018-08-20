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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili "Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir"

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Büyükelçiliği, abd
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