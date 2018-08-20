Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir"

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.

ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir.

Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 20 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber