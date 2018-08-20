Bakanlardan Kurban Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar: Millet ayrılmaz bir bütün oluşturdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bundan ilham alan milletin kederde, kıvançta, iyi ve kötü günde ortak hareketle milli ve manevi değerlerin etrafında birleştiğini, ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarında 81 milyon vatandaşımızın birlik, beraberlik, huzur ve güven içerisinde nice bayramlar yaşayabilmesi için jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, yurt içinde ve sınır ötesinde mesai mefhumu gözetmeksizin vazifelerimizi yerine getirmekteyiz.

Kutsal vatan topraklarıyla milli ve manevi değerlerimizin korunması uğruna bu bayram gününde yurdumuzun her köşesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta vatanı, milleti ve dünya barışı için ter döken, yüreği bayrak sevgisi ile dolu kahraman silah arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın kahraman mensuplarının milletimizin sonsuz sevgi ve güveninden aldıkları güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terörle mücadele olmak üzere her türlü görevi sarsılmaz bir azim ve iradeyle anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda yerine getireceklerine yürekten inanıyorum."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Kurban Bayramı'nı kutlayarak nice bayramlar yaşanması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Zorlukları kenetlenerek aşıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise mesajında, "Bu topraklarda millet olarak asırlardır birlik içinde, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ortak hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Farklılıklarımızı birer zenginlik olarak yaşıyor, her türlü zorluğu ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Bizi bir arada tutan güç, evrensel insani değerlerden ve ülkemize olan büyük sevdamızdan kaynağını alıyor. Uğradığımız her türlü saldırıyı, yolumuzu kesmek üzere kurulmuş her türlü tuzağı, millet olma şuuruyla, 81 milyon insan tek bir yürek olarak bertaraf ediyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz, tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş, destansı zaferler kazanmıştır. Bugün geçmişten aldığımız güçle parlak bir geleceğe yürüyor ve Türkiye'yi milletimize yakışan seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizin hak ettiği yere ulaşması, gençlerimizin bilgi ve değer üretiminde en iyi olmalarını gerektiriyor. Bu hedefe erişmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız."

"Bütün milletimizin bayramını yürekten kutluyorum"

Bakan Kasapoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Bir yandan dünyada yaşanan değişime ayak uydururken, diğer yandan asırlardır sadakatle bağlı kaldığımız değerleri yaşatmak ve daha da güçlendirmek üzere gayret gösteriyoruz. Bir ülkenin sadece maddi ilerleme hedefleriyle güçlü olamayacağını biliyor, maneviyatımızı güçlü tutma noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kurban ve Kurban Bayramı, hem birey hem de toplum olarak dayanışma bilincimizi en üst düzeye taşıyor ve ruhsal dirilişimizi mümkün kılıyor.

Bayramlar, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ile beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin pekiştiği mübarek günlerdir. Bayramlar içinde Kurban Bayramı'nın çok müstesna bir yeri, kendine özgü manevi iklimi vardır. İnşallah hepimiz bu güzel bayramın bereketinden nasibini alanlardan oluruz. Bu duygularla, sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, bütün milletimizin bayramını yürekten kutluyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bayramlar dayanışma günleridir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin her bir köşesindeki vatandaşların, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ve İslam dünyasının bayramını tebrik eden Kurum, bayramın kazasız belasız, huzur ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Kurum, "Bayramlar, aziz milletimiz için çok derin anlamlar ifade etmektedir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, neşe ve sevinç günleri olan bayramlar, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Bugünler, büyükleri hatırlama, küçükleri sevindirme günleridir. Kendimizi yenileme ve tazeleme günleri olan bayramlar, umutlarımızı diri tutma günleridir" ifadelerini kullandı.

"Aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum"

Ülke ve millet olarak çok güçlü bir tarihe ve çok köklü bir medeniyete sahip olunduğunun, bugünlere nice badirelerden, imtihanlardan, sıkıntılardan ve mücadelelerden sonra gelindiğinin altını çizen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz tüm zorlu süreçleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile aşmasını bildik. Allah’ın izniyle ülkemize karşı yürütülmekte olan ekonomik darbe girişimini de daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok birbirimize kenetlenerek aşacağız.

Kurban Bayramı, bir taraftan Allah’a ibadet etmenin, diğer taraftan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hakkını gözetmenin adıdır. Aziz milletimiz sadece ülkemiz içinde değil, yurt dışında da nice mazlum ve mağdur coğrafyalara Kurban Bayramı vesilesiyle sevinç ve mutluluk taşımaktadır. Milletimiz, tüm insanlık için bir iyilik ve hayır eli olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeyi temenni ediyor, cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Güçlü Türkiye için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'nin varlığı için çalıştıklarını belirtti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye’nin varlığı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza istikamet kazandırıyoruz. Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı, dün olduğu gibi bugün de bu aziz topraklara, bu asil ve şerefli millete nasıl daha faydalı olabiliriz düşüncesi olmuştur. Tüm işlerimizde milletimizin hayır duasını alabilmek en büyük dileğimizdir.

Bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, topyekün dayanışma içerisinde olduğumuz ve kucaklaşarak kardeşlik duygularımızı ilerlettiğimiz müstesna günlerdir. Bu duygularla Kurban Bayramı’nızı kutluyor, bayramın tüm ülkemize, İslam dünyasına huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bayram mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy paylaşımında, "Maddi, manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramımızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum" dedi.

Maddi, manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramımızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum. pic.twitter.com/q8xV0JbQlQ — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 20 Ağustos 2018

Ticaret Bakanı Pekcan'dan bayram mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatandaşlar arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik bağlarını güçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı pekiştiren bayramlarda birlik ve beraberliğin daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Tüm vatandaşların huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Pekcan, şunları kaydetti:

"İsimleri ve oyunları değişen ancak hedefi hep aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü olan mihrakların bugünkü en önemli aracı olan ekonomik savaştan ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüphe duymuyoruz. Tarihten aldığımız güç, sarsılmaz inancımız ve vatan sevgimiz, bugünkü çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üzerinden gelemeyeceği hiçbir zorluk bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler daima ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

İçişleri Bakanı Soylu: Büyük mutluluklar küçük ihmallere kurban gitmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, paylaşmanın, kardeşliğin ve insan olmanın erdeminin hissedildiği Kurban Bayramı'na ulaşıldığını ve her Kurban Bayramı'nda, başkalarının ihtiyacını gidermenin ötesinde aslında insanın kendi ruhunun muhtaç olduğu huzuru, faydalı olmanın ve hayatlara gerçek bir anlam katmanın hazzının yaşandığını belirtti.

"Mutlu etmek ve mutlu olmak" için ne gerekiyorsa içinde barındıran İslam dininin ve Türk kültürünün hediyesi olan bu bayramın kalpleri şarj ettiğini aktaran Soylu, Türkiye'nin büyük bir değişime adım attığı şu günlerde paylaşmanın, el uzatmanın, gülümsemenin ve kardeşliği hissetmenin, yeni dönemin de mutluluk kodlarını oluşturduğuna dikkati çekti.

"Trafik güvenliğimiz için 140 bin 481 personelimiz görev yapacak"

Soylu, bu mutluluğu ve bayramı hayal edildiği gibi yaşayabilmenin, her yönüyle insanların dikkatine, sabrına ve sağduyusuna bağlı olduğuna vurgu yaparak, mesajında şunları kaydetti:

"Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşımızın hem asayiş hem de trafik güvenliğini temin etmek için bütün personelimiz sahada olacaktır. Sadece trafik güvenliğimiz için 140 bin 481 personelimiz görev yapacak, insansız hava araçlarından helikopterlere, KGYS sistemlerinden mobil ekipmanlarımıza kadar bütün teknik imkanlarımızla trafik denetimlerimiz en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.

Bütün bunların yanı sıra çok önemli bir denetim gücünü de sahaya sürüyoruz; çocuklarımız... Bu bayram başlattığımız 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyasıyla araç içindeki çocuklarımızı birer fahri müfettiş olarak görevlendiriyoruz.

Hız limitlerini aşmak, emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak veya mesaj yazmak, bakımı doğru yapılmamış bir araçla, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmak... Lütfen bu bayram, tıpkı sigarayı bırakır gibi bu zararlı alışkanlıklardan da kurtulalım."

Soylu, aracın içinde kırmızı bir düdük çaldığında ayağın gazdan çekilmesi, emniyet kemeri takılı değilse takılması, cep telefonunun yerine bırakılması veya sağa çekip biraz dinlenilmesi uyarısında bulunarak bunu kişinin kendisi için değilse bile o düdüğü çalan çocuğu için yapması gerektiğini vurguladı.

"Büyük mutluluklar küçük ihmallere kurban gitmesin" ifadesini kullanan Soylu, aziz Türk milletinin, dünyadaki bütün Müslümanların, bütün mazlumların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den bayram mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kurban Bayramı ile ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Kurban bayramının milletimize mutluluklar ve hayırlar getirmesini dilerim. Bayram süresince hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarımız vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet alması için gerekli tedbirleri almıştır" dedi.

Kurban bayramının milletimize mutluluklar ve hayırlar getirmesini dilerim. Bayram süresince hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarımız vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet alması için gerekli tedbirleri almıştır. — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 20 Ağustos 2018

Kaynak: AA