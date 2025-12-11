Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.12.2025 14:19

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Su altında kalan çadırda bir bebek soğuktan öldü

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan hayatını kaybettiği belirtildi.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, "Han Yunus’ta bebek Rehaf Ebu Cezr, soğuk hava ve çadırın yağmur nedeniyle su altında kalması sonucu yaşamını yitirdi." dedi.

Sosyal medya platformlarında da Han Yunus’ta bir bebeğin yaşamını yitirdiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Aktivistler bebeğin “soğuk nedeniyle” hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu bebeğin bir aile üyesinin videoda, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." dediği duyuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş daha önce, soğuk ve yağmur sebebiyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kutup kökenli “Byron” fırtınası, İsrail’in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sıcaklığın düşüşüyle birlikte bölgeyi olumsuz etkiliyor. Bu durumun cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi’nde, çok sayıda bölge adeta göle dönerken, çadırlar, kıyafetler ve gıda malzemeleri sular altında kaldı, yüzlerce aile ısınma ve barınma imkanından yoksun şekilde zorlu koşullara maruz kaldı.

Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
