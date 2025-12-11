Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Su altında kalan çadırda bir bebek soğuktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, "Han Yunus’ta bebek Rehaf Ebu Cezr, soğuk hava ve çadırın yağmur nedeniyle su altında kalması sonucu yaşamını yitirdi." dedi.

Sosyal medya platformlarında da Han Yunus’ta bir bebeğin yaşamını yitirdiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Aktivistler bebeğin “soğuk nedeniyle” hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu bebeğin bir aile üyesinin videoda, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." dediği duyuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş daha önce, soğuk ve yağmur sebebiyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kutup kökenli “Byron” fırtınası, İsrail’in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sıcaklığın düşüşüyle birlikte bölgeyi olumsuz etkiliyor. Bu durumun cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi’nde, çok sayıda bölge adeta göle dönerken, çadırlar, kıyafetler ve gıda malzemeleri sular altında kaldı, yüzlerce aile ısınma ve barınma imkanından yoksun şekilde zorlu koşullara maruz kaldı.