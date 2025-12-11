Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.12.2025 14:23

Gazze'de dondurucu soğuk, yaşlılar ve çocukların hayatını tehdit ediyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların su altında kalması ve dondurucu soğuk özellikle yaşlıları ve çocukları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Gazze'de dondurucu soğuk, yaşlılar ve çocukların hayatını tehdit ediyor
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir el-Berş, yaptığı açıklamada, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Olumsuz hava koşullarına dair Berş, "Gazze'de soykırım devam ediyor. Bununla birlikte soğuk ve yağmur, evsiz, ısıtmasız, yırtık çadırlarda ve çökmüş çatılarda yaşayan savunmasız gruplar için doğrudan bir tehdit haline geliyor." dedi.

Sıcaklıktaki ani düşüşün çocuklar, yaşlılar ve hastalar için "öldürücü" etkisine dikkati çeken Berş, "Şiddetli soğuklar, ısı kaybı ve solunum güçlüğüne yol açar ve özellikle kıtlık nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda ölüme bile neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Akciğer enfeksiyonu ve nefes yolları iltihapları için çadırların içindeki su ve rutubetin "mükemmel" bir ortam oluşturduğunu belirten Dr. Berş, hastaların ilaç ya da tedavi imkanı bulamadıklarını vurguladı.

Berş, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soğuk sadece bir hava olayı değil aynı zamanda günlük ölümlerin denklemine ek bir faktör; yüz binlerce insan sadece kendilerini koruyacak bir çadır isterken, dünya kuşatma altındaki bir halkın aynı anda kıtlık, bombardıman ve dondurucu soğuklara katlanmasını utanç verici bir sessizlikle izliyor."

Gazze Şeridi'nde iki gündür devam eden yağışlar ve dondurucu soğukların neden olduğu ölümler, yaşanan dramlar sosyal medyada geniş yer buluyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, kentteki çadırların yüzde 93'ü kullanılamaz durumda.

