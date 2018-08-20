Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı hakkında konuştu.

Aksoy, "Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamların çalışmaları başlattığını belirten Aksoy, "ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber