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Devlet Bahçeli: ABD Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır." dedi.

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Devlet Bahçeli: ABD Türkiyenin dediğini yapmak durumunda kalacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılvahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuştu.

 ABD Başkanı Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Trump ölçüyü kaçırmış ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor, yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır." dedi.

Bahçeli, ABD Büyükelçiliği’ne ateş açılmasıyla ilgili, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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