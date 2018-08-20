Bakan Çavuşoğlu: Provokatif saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz.” dedi. Çavuşoğlu, olayın kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisi olduklarını söyledi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlantılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber