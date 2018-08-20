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Bakan Çavuşoğlu: Provokatif saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisi olacaklarını söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu: Provokatif saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz.” dedi.  Çavuşoğlu, olayın kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisi olduklarını söyledi.


Kaynak: TRT Haber

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