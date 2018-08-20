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ABD Elçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişi olayda kullanılan araçla yakalandı.

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ABD Elçiliğine saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerin ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz bir araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmişti.

Kaynak: AA

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