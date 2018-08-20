Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye gündemiyle bir araya gelecek. Görüşmenin kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini belirten Lavrov, görüşmede ılımlı muhalifler dışındaki grupların İdlib'den çıkarılması konusunda anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Astana sürecindeki garantör ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Lavrov, Türkiye ile göçmenler konusunda iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'e tepki gösteren Rus Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Suriye'de yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Lavrov, göçmenlerin eve dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası için hazırlanan planı reddederek işi zora soktuğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'i de Amerika'nın hareketlerine seyirci kalmakla suçladı.

Kaynak: TRT Haber