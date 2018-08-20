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AK Parti'de bayramlaşma çarşamba günü

AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma, 22 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

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AK Partide bayramlaşma çarşamba günü

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü partiler arası bayramlaşma kapsamında ilk olarak saat 09.30'da CHP heyetiyle bir araya gelinecek.

CHP'nin ardından sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve İyi Parti temsilcileri, AK Parti'yi ziyaret edecek.

Ziyaretçiler, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet tarafından ağırlanacak.

AK Parti'nin diğer partileri ziyaretleri

Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti temsilcileri de diğer partileri ziyaret edecek.

Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Rabia Gürbüz, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan heyet, CHP, HÜDA PAR, BBP ve DP genel merkezlerini ziyaret edecek.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan heyet ise MHP, Saadet Partisi, DSP ve İyi Parti'nin genel merkezlerine bayram ziyaretinde bulunacak.

AK Parti'de Genel Merkez teşkilatıyla bayramlaşma programı da 22 Ağustos'ta saat 13.00'te Genel Merkez'de yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: kurban bayramı, AK Parti
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