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MHP'de bayramlaşma ikinci gün yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın 22 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

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MHPde bayramlaşma ikinci gün yapılacak

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP'de bayramlaşma töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 22 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Genel Merkez'deki tören salonunda yapılacak.

Partiler arası bayramlaşma kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Nevin Taşlıçay ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren Genel Merkez'de diğer siyasi partilerin heyetlerini kabul edecek.

Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan heyet ise aynı gün saat 09.00'dan itibaren diğer partileri ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, kurban bayramı
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