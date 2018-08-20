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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanacağını söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazzını yaşadıklarını belirtti.

Bayramların insanları fıtratıyla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleri olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Kurban, Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olmak demektir. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız" dedi.

"Bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır"

Milletçe dayanışma ve kenetlenmeye muhtaç olunan bu günlerde kurban ve bayramın beraberliği ve kardeşliği pekiştiren büyük bir "nimet ve ibadet" olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Dolayısıyla bugün açlık, yoksulluk, zulüm ve şiddet sarmalında kuşatılan dünyanın felaha kavuşması ve insanlığın hep beraber bayramı yaşaması için çalışmak önemli bir vazifemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle vahyin şehri Mekke'den, Arafat'ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: kurban bayramı
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