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Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 01 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Valilikten açıklama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepe'de el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin kanı yerde kalmamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: terör operasyonu, silahlı terörist, Irak, Hakkari
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