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Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'nda, valize saklanıp kaçak olarak yurda girmek isteyen yabancı uyruklu kişi ile arkadaşı yakalandı.

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Valizin içinde Türkiyeye girmeye çalışırken yakalandı

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü personeli, sınır kapısındaki Türkiye'ye giriş yaya koridoruna gelip polis-pasaport işlemlerini yaptırmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.P.'nin durumundan şüphelendi.

Yurda girmek isteyen bu kişinin elindeki büyük valizi açan görevliler, Özbekistan uyruklu F.T. adlı kadını yakaladı.

Görevlilerce yapılan incelemede, 5 yıl süreyle yurda girişinin yasaklandığı anlaşılan F.T. ile arkadaşı G.P. gözaltına alındı.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: sarp sınır kapısı, valiz, kaçak
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