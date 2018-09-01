Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü personeli, sınır kapısındaki Türkiye'ye giriş yaya koridoruna gelip polis-pasaport işlemlerini yaptırmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.P.'nin durumundan şüphelendi.
Yurda girmek isteyen bu kişinin elindeki büyük valizi açan görevliler, Özbekistan uyruklu F.T. adlı kadını yakaladı.
Görevlilerce yapılan incelemede, 5 yıl süreyle yurda girişinin yasaklandığı anlaşılan F.T. ile arkadaşı G.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA, İHA