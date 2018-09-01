Araç kullanırken telefon kullanmak ölümcüldür uyarısı

Her yıl karayolu trafik kazalarında 1,3 milyon insan hayatını kaybediyor, 50 milyon insan da yaralanıyor.

Trafikte dikkat dağınıklığı alanında yürütülen birçok çalışmanın odak noktası, sürücüler arasında cep telefonu ve diğer teknolojik ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasından kaynaklanan sürücü dikkat dağınıklığı.

Araç içi dikkat dağınıklıkları arasında yemek yemek, sigara içmek, radyo frekansı ayarlamak, cep telefonuyla ilgilenmek yer alıyor.

Telefon kullanırken şerit sapması artıyor

Yapılan araştırmalarda, sürücülerin mesaj alırken ve okurken gözlerini yoldan ayırdıkları sürenin yüzde 400 arttığı, yüzde 28 daha fazla şerit sapması ve yüzde 140 daha fazla tehlikeli şerit değişikliği yaptığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaya ve sürücülerin telefon kullanımından dolayı ortaya çıkan dikkat dağınıklığı ve tehlikelerinin anlatıldığı bir video paylaştı.

Telefon kullanırken dikkati dağılan yayalara ve araç kamerasıyla kaydedilen bir kazanın görüntülerine yer verilen videoda "Araç kullanırken telefon kullanmak ölümcüldür." mesajı verildi.