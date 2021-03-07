Vaka sayısının azalmasıyla yeni normalleşme adımları atıldı.

Bir haftada tablo tersine dönmeye başladı. Bursa ve Bilecik dışında tüm Marmara kırmızıya döndü. Yani çok riskli hale geldi.

"Daha çok mutasyondan kaynaklandığını düşünüyorum"

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, yaşanan artışla ilgili şunları söyledi:

"Esas olarak mutasyondan böyle bir artış bekliyoruz. Daha çok mutasyondan diye düşünüyorum. Çünkü İngiliz varyantı fazla miktarda ülkemizde de bulunuyor. Yeni enfeksiyonların mutant olduğunu düşünmemiz gerekiyor."

Edirne, Sakarya ve Balıkesir; Marmara Bölgesi'ndeki yüksek riskli illerdi. Bu 3 ile İstanbul'un da aralarında olduğu 6 il daha eklendi.

Her ne kadar kırmızıya dönmese de Bursa ve Bilecik'te de vaka sayısı arttı.

Edirne'de yeni önlemler

Vaka sayılarının en fazla yükseldiği illerin başında gelen Edirne'de de yeni önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında kentteki mesire ve piknik alanları, çocuk parkları dahil tüm parklar ikinci bir duyuruya kadar kullanıma kapatıldı. 150 metre kareden büyük marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

Uzmanlara göre, vaka sayısındaki artışta mutasyonlu virüs etkili olabilir.

Ancak bir önemli sebep de rehavet...

"Zorunluysa dışarı çıkılmalı"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, tedbirlerin gevşetilmesinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını aktararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Artış devam ederse, kısıtlamalar daha sert bir şekilde geri dönebilir. Onun için her ne kadar normalleşme adımları atılsa da tedbir elden bırakılmamalı. Ev ziyaretleri başta olmak üzere kalabalık ortamlardan kaçınılmalı.

