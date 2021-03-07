Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.
İşletme sahibi K.A. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Kumar parası olduğu öne sürülen 200 lira muhafaza altına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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