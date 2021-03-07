Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.

İşletme sahibi K.A. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar parası olduğu öne sürülen 200 lira muhafaza altına alındı.