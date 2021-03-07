Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Yaşanan kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Hatice Çevik'in kullandığı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkiinde devrildi.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
11 yaralının sağlık durumu iyi
Durumu ağır olan 1 yaşındaki Yılmaz Çevik, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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