Hatice Çevik'in kullandığı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkiinde devrildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11 yaralının sağlık durumu iyi

Durumu ağır olan 1 yaşındaki Yılmaz Çevik, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.