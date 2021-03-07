Güneş enerjisinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için hazırlıklar tamam.

Amaç, 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturmak.

Başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak.

36 farklı şehirden yatırımcı katılacak

Yarışmalara 36 farklı şehirden çok sayıda yatırımcının katılması bekleniyor.

Şehirler için farklı kapasiteler belirlendi. En fazla kapasite 50'şer megavat ile Gaziantep, Mardin, Van ve Antalya'ya ayrıldı.

Ankara ve Diyarbakır için de bu miktar 40'ar megavat oldu.

74 proje için yarışılacak

74 proje için yatırımların 1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Yatırımcılar, başvuru dosyalarında her bir yarışma için kilovatsaat başına 35 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden bir teklif sunacak. En düşük teklifi veren ilk 5 şirket yarışmaya çağrılacak ve açık eksiltme usulüyle yarışacak.

Her bir proje için en düşük teklifi veren yatırımcıyla elektrik enerjisi alım sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl geçerli olacak.