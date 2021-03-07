Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ev yangını: 2 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yangın çıktı. 2 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirirken, anne ve diğer çocuğu yaralandı.
Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'denki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İ.E. ve İ.E'nin cesedine ulaştı.
Yangında yaralanan anne N.E. ve oğlu R.E. ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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