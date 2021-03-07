Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Bakanlık o görüntüleri paylaştı

Karayolu ulaşımının olmadığı bölgeye orman ekipleri ve arazözler, çıkarma gemileriyle götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığı yakınındaki Başsen Koyu'nda çıkan yangının büyümeden söndürüldüğünü duyurdu.

Yangına, çıkarma gemileri ve İHA kullanılarak başarılı bir müdahalede bulunuldu.

4 çıkarma gemisiyle bölgeye götürülen orman ekipleri ve arazözlerin görüntüleri paylaşıldı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Karadan ulaşılamayan noktalara ilk kez denizden araç ve personel nakli

Yangınla mücadelede ilk defa karadan ulaşılamayan noktalara denizden araç ve personel naklinin gerçekleştirildiği belirtilirken sabahın ilk ışıklarıyla yangının kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma işlemleri yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 Mart'ta da yangın çıkmış, ulaşımın olmadığı yangın bölgesine ilk müdahale denizden yapılmıştı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]