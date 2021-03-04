Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da askeri alanda orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına, denizden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sarp alanda etkili olan yangını söndürmek için çaba sarf ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını
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