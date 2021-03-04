Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına, denizden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sarp alanda etkili olan yangını söndürmek için çaba sarf ediliyor.