Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), kapılarını yeniden genç yetenekler için aralıyor.

Televizyon ve radyo yayıncılığından bilgi teknolojilerine, satın almadan dijital içeriklere pek çok alanda istihdamın sağlanacağı programa başvurular devam ediyor.

"Genç yetenekleri aramızda görmek istiyoruz"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, "TRT son dönemde atmış olduğu adımlarla dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen bir kurumsal yapı haline gelmiş bulunmakta. Kurumumuzun marka değerine değer katacak genç yetenekleri aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Başvurular devam ediyor

İlki geçen yıl düzenlenen "TRT Yetenek" kariyer programının ikincisi için başvurular başladı.

Urgun, "Bu sene yapacağımız sınavla da istihdam edeceğimiz 200 genç arkadaşımız, genç yeteneğimiz inşallah burada, yayıncılığın merkezi, Türkiye'nin tek kamu yayıncısı kuruluşunda ustalarından yayıncılığı en iyi şekilde öğrenip, inşallah bunu gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir gayret içinde olacaklar" açıklamasında bulundu.

2020'deki programda 266 genç TRT ailesine katıldı



2020 yılında gerçekleştirilen ilk programda objektif kriterlerle belirlenen 266 genç, TRT ailesine katıldı.



TRT ailesine katılacak yeni adaylar içinse 12 Mart'ta sona erecek başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Urgun, "Genç yeteneklerimizi 7 aşamalı zorlu bir süreç bekliyor. Pandemi nedeniyle bu sürecin önemli bir kısmı online olarak gerçekleştirilecek" dedi.

Katılım şartları



Programa 1995 yılı ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

Yalnızca 2018 ve sonrasında 4 yıllık lisans mezunu olanlar ile lisans son sınıf öğrencileri kabul edilecek.

TRT Yetenek'e ilişkin ayrıntılar kariyer.trt.net.tr/yetenek internet adresinde yer alıyor.

