İçişleri Bakanlığının COVID-19 ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler başladı.

Bu kapsamda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Değirmenaltı Mahallesi'nde bazı iş yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konusundaki tedbirleri kontrol etti.

"Tekirdağ'a turuncu yakışmıyor, mavi yakışır"

Esnafa tedbirleri daha sıkı uygulamaları yönünde uyarılarda bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre yüksek risk grubunda yer alan ilimizi, düşük risk grubuna taşıyabilir ve normal hayata dönüşü hızlandırabiliriz. Koronavirüs ile mücadelemizde vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını bekliyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan diğer tedbirlere uymaya devam edelim. Mavi gözlü şehrimize başka renk yakışmıyor. Tekirdağ'a turuncu yakışmıyor, mavi yakışır."

Denetimlere Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da katıldı.