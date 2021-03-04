Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da medikal malzeme kaçakçılığı yapan kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da, evinde tıbbı malzemeler ile 63 sağlık kurulu raporu bulunan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir kişinin medikal malzeme kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin ikametgahında yapılan aramada, çeşitli niteliklerde 467 tıbbi malzeme, 18 farklı kişi adına düzenlenmiş 63 sağlık kurulu raporu, 60 çeşit ilaç, çeşitli niteliklerde 9 tıbbi cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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