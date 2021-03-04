Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.
Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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