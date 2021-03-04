Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki Festival Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çarşının çatısının plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gökyüzünü saran siyah dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü. İçinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de yandığı yangına iş yerleri zarar gördü. Çevrede iş yerleri bulunan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı.

İtfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yakındaki bazı iş yerleri ise yangının sıçrama ihtimaline karşın ürünlerini dışarı çıkardığı görüldü.



