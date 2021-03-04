Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi H.B., G.G. ve H.B.'yi ilçe çıkışında yakaladı. Sahte kimlikle dolaşan şüphelilerin arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

