Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin Kaşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi H.B., G.G. ve H.B.'yi ilçe çıkışında yakaladı. Sahte kimlikle dolaşan şüphelilerin arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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