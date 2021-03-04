Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis büryan kebabına coğrafi işaret
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası, büryan kebabı için coğrafi işaret tescil belgesi alındığını duyurdu.
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan, tarihi kaynaklara göre, Revan Seferi'ne çıkan 4. Murat'a Bitlis'te bazı köylülerin büryan kebabı ikram ettiğini anlattı.
Tarihe sahip çıkmak adına, büryan kebabının coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını, başvurunun olumlu sonuçlandığını anlatan Tezcan, şunları söyledi:
"Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite ve diğer kurumlardan bir heyet oluşturarak büryanı daha iyi bir yere getireceğiz. Bir zamanlar Siirt, Bitlis'in ilçesiydi. Onlar büryan Siirt'in derlerse de yapılışları tamamen farklı. Biz büryanı tamamen buharda pişiriyoruz. Kaya tuzu hariç hiçbir baharat kullanmıyoruz."
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Coğrafi İşaretler
Son Haberler
- 16:40
- 16:36
- 16:33
- 16:38
- 16:23
Sıradaki Haber
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz