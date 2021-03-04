Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Kültür turu" adı altında insan kaçakçılığı: 6 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "kültür turu" adı altında insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce bir operasyon düzenledi.
Operasyonda, belediyelere "kültür turu" adı altında proje sunan 6 kişinin, kültür ve spor amaçlı aldıkları gri pasaportlarla yurt dışına çıkardıkları kişileri Türkiye'ye geri getirmedikleri belirlendi.
#Emniyet #GöçmenKaçakçılığı pic.twitter.com/qLBqVEK6mT— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) March 4, 2021
Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 zanlı, 2 Mart'ta Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Dün nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si cezaevine gönderildi.
Etiketler: Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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