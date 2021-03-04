Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tırla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İnegöl-Yenişehir kara yolunda, İsmail Taşan yönetimindeki ticari araç ile Hakan Kefli'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Taşan ve yanındaki Atike Taşan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Atike Taşan'ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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