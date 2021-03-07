Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kumarhaneye çevrilen iş yeri mühürlendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de bir dairede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. İş yeri mühürlendi, 12 kişiye de 53 bin 650 lira para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kumarhane olarak kullanılan iş yerinde bulunan 12 kişiden 9'u kumar oynarken suçüstü yakalandı. Burada bulunan 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynayan 9 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 53 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri mühürlendi
Adreste rulet masası, 1300 adet para yerine kullanılan pul, 30 deste oyun kartı ele geçirildi.
İş yeri sahibi ve kurpiyer olarak çalışan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, mühürlendi.
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