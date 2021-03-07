Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki iki araçta yaptıkları aramada 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.