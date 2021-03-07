Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki iki araçta yaptıkları aramada 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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